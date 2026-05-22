"Sie machen mir Angst!": Ex-General schießt bei "Markus Lanz" gegen Kiesewetter

Hamburg - Lautstarker Streit am Donnerstagabend im ZDF! Während der Sendung von Markus Lanz (57) sind zwei Gäste heftig aneinandergeraten. Anlass dafür war der Ukraine-Krieg .

Am Donnerstagabend haben sich CDU-Politiker Roderich Kiesewetter (62, l.) und Brigadegeneral a. D. Erich Vad (69) bei "Markus Lanz" gezofft. © Montage: ZDF/Cornelia Lehmann (2)

Zunächst hatte der anwesende Ex-General Erich Vad (69) dem ebenfalls geladenen CDU-Mann Roderich Kiesewetter (62) vorgeworfen, dass er aufgrund seiner Sichtweise ein "super ukrainischer Verteidigungsminister" sein könne.

Dies wies der Politiker deutlich zurück: "Das ist eine böse Unterstellung!", sagte er, woraufhin Vad in scharfem Ton nachlegte: "Ich will einen Krieg hier in Deutschland nicht haben [...]. Wir sind Aufmarschgebiet der NATO, logistische Drehscheibe der NATO. Wenn es einen europäischen Krieg gibt, läuft er in unserem Land."

Dies sei die "große Gefahr", warnte er Kiesewetter und warf ihm zugleich vor: "Wenn Sie weiter sagen, Deep Strikes [Langstreckenangriffe, Anm. d. Red.], und immer mehr, immer mehr, dann werden Sie russische Raketeneinschläge hier in unserem Land haben."

Der Bundestagsabgeordnete konterte: "Sie machen unseren Bürgern Angst", lautete sein Vorwurf, woraufhin Vad direkt erwidern musste: "Sie machen mir Angst mit Ihrem politischen Gerede, mit Ihrer Rhetorik, die einfach in einen Krieg treibt [...]!", schoss er zurück.