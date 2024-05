Marvel-Star gibt seiner Frau Freifahrtschein für Seitensprung mit diesem Sänger!

Schauspieler Chris Pratt (44, r.) ist seit 2019 mit der Tochter von Arnold Schwarzenegger, Katherine (34, l.), verheiratet. © Jordan Strauss/Invision/AP

"Sie kennt jedes Wort", erklärte der "Guardians of the Galaxy"-Darsteller zur Textsicherheit seiner Lebensgefährtin gegenüber "Entertainment Tonight" am Montag.

Der 44-Jährige ging sogar so weit, dass er seiner Liebsten deutlich mehr erlauben würde, als bei Usher nur mitzusingen: "Also ist Usher wohl ihr Freifahrtschein. Ich kann es ihr nicht verübeln."

Diese Aussage tätigte der für seinen Humor bekannte Pratt natürlich mit einem Augenzwinkern.

Von der musikalischen Vorliebe seiner Frau habe er erst erfahren, als sie während eines Ausflugs mit dem Auto den "Yeah"-Sänger über die Lautsprecher laufen ließ, ergänzte Pratt.

Bereits beim zurückliegenden Super Bowl, bei dem Usher in der Halbzeitshow auftrat, veröffentlichte der Hollywood-Star ein Video seiner Gattin, wie sie fröhlich vor dem Bildschirm tanzt. Dazu schrieb er ironisch: "Hat Usher mich gemeint, als er 'Don't leave your girl around me' (Lass' dein Mädchen nicht in meiner Nähe) gesungen hat?"