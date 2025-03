Matthias Mangiapane verliert die Fassung: "Leck mich am Ar*** mit dem Dreck"

Hammelburg - Mit Sport haben sie ziemlich wenig am Hut: Matthias Mangiapane (41) und sein Göttergatte Hubert Fella (56). Umso amüsanter ist es anzusehen, dass das Ehepaar bei "Hot oder Schrott - Die Allestester" ausgerechnet ein Fitnessgerät testen muss.

Matthias Mangiapane (41) und Mann Hubert Fella (56) testen regelmäßig Produkte bei "Hot oder Schrott". © Screenshot/RTL+

Der sogenannte "Fitt Cube" ist ein Sportgerät in Würfelform für zu Hause, welches den mühsamen Gang ins Fitnessstudio ersetzen soll. Klingt erst mal verlockend für die beiden Sportmuffel. Doch einer hat schon beim Lesen der Gebrauchsanweisung gar keinen Bock mehr. "Wenn ich schon 'Total Body Workout' lese, bin ich schon bedient", ächzt Matthias.

Mit dem Würfel sollen alle Muskelgruppen und die Ausdauer trainiert werden. "Ein ganzes Fitnessstudio in so klein für zu Hause - eigentlich hört sich's gut an", gibt sich Hubert deutlich positiver.

Auch "ABS" - nein, Antiblockiersystem ist hiermit nicht gemeint - also Bauchmuskeltraining, soll mit diesem speziellen Gerät möglich sein.

Dabei sind der 41-Jährige und sein Mann überhaupt keine Fans von Waschbrettbäuchen, wie sie zugeben: "Wenn sie ihr T-Shirt immer hochheben und ihr Sixpack zeigen - da ist die Birne dann hohl und in den Bauch gerutscht."