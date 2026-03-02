Nach langem Getrödel ging's noch zum Brödel: Matthias Mangiapane mit Mutti in Moritzburg

Moritzburg (Meißen) - In letzter Minute hat es Reality-TV- Star Matthias Mangiapane (42) noch in die Ausstellung geschafft.

Neben dem wunderschönen Ausblick auf das Schloss Moritzburg genossen Matthias Mangiapane (42) und seine Mutter zahlreiche Köstlichkeiten. © Fotomontage/Screenshot/Instagram/matthiasmangiapane

Zusammen mit seiner Mama Dagmar besuchte der Ex-"Dschungelcamper" in Moritzburg die Winterausstellung "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", die am Sonntag endete.

Und war so begeistert, dass er gleich über 30 Bilder postete. Mangiapane war in Dresden, weil er am 26./27. Februar zwei Reality-TV-Quizshows im Luisenhof veranstaltet hatte - bei seinen Lieblingswirten Carolin Rühle-Marten (45) und Carsten Rühle (56).

Übernachtet und gefrühstückt hat Mangiapane mit Mama aber im Loschwitzer "La Campagnola" am Blauen Wunder. Rühles betreiben das 400 Jahre alte Fährgut seit reichlich einem Jahr.