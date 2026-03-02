Nach langem Getrödel ging's noch zum Brödel: Matthias Mangiapane mit Mutti in Moritzburg
Moritzburg (Meißen) - In letzter Minute hat es Reality-TV-Star Matthias Mangiapane (42) noch in die Ausstellung geschafft.
Zusammen mit seiner Mama Dagmar besuchte der Ex-"Dschungelcamper" in Moritzburg die Winterausstellung "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", die am Sonntag endete.
Und war so begeistert, dass er gleich über 30 Bilder postete. Mangiapane war in Dresden, weil er am 26./27. Februar zwei Reality-TV-Quizshows im Luisenhof veranstaltet hatte - bei seinen Lieblingswirten Carolin Rühle-Marten (45) und Carsten Rühle (56).
Übernachtet und gefrühstückt hat Mangiapane mit Mama aber im Loschwitzer "La Campagnola" am Blauen Wunder. Rühles betreiben das 400 Jahre alte Fährgut seit reichlich einem Jahr.
Mangiapane wird im Frühjahr in der Allstars-Staffel der RTLZwei-Show "Kampf der Realitystars" zu erleben sein - und am 23./24. April mit seiner Quizshow im Luisenhof.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Instagram/matthiasmangiapane