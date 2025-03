In neuer US-Serie: Matthias Schweighöfer wird neben dieser Schauspielgröße zu sehen sein

Berlin - In Deutschland kann Matthias Schweighöfer (44) einen erstaunlichen Erfolg in der TV- und Kinolandschaft verzeichnen. Nun startet er auch in der US-amerikanischen Filmwelt durch und steht bald neben echten Schauspielgrößen vor der Kamera.

Matthias Schweighöfer (44) wird eine Hauptrolle in der Mystery-Thriller-Serie "Vanished" spielen. © Christoph Soeder/dpa

In der Vergangenheit übernahm der 44-Jährige schon einige Nebenrollen und Kurzauftritte in amerikanischen Kinofilmen. So war er zuletzt in "Oppenheimer" und "Resistance" zu sehen.

Nun wird er eine Hauptrolle in der Mystery-Thriller-Serie "Vanished" spielen, wie BILD berichtete. Neben ihm wird auch Kaley Cuoco (39), die durch "The Big Bang Theory" weltberühmt wurde, in eine Hauptrolle schlüpfen. Zwölf Jahre war die Blondine in der Rolle der Penny zu sehen, die hinreißende Nachbarin der Nerd-WG.

Sam Claflin (38, "Die Tribute von Panem") wird ebenso eine Schlüsselfigur darstellen. Damit hat das US-Produktionsstudio AGC Television ein überraschendes Schauspiel-Trio engagiert.

In der Krimi-Serie fährt das Paar Alice und Tom (Cuoco und Clafin) für einen Kurztrip nach Paris, als Tom auf einer Zugfahrt plötzlich verschwindet. Daraufhin deckt Alice ein Netz aus Intrigen und Gefahren auf. Welche Rolle Schweighöfer übernehmen wird, ist noch nicht bekannt.

Die Dreharbeiten sollen am 28. April in Paris und Marseille starten. Wo "Vanished" zu sehen sein wird, sei noch in der Verhandlung.