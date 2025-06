So erdet sich Matthias Schweighöfer: "Könnte dein Ego in die Stratosphäre beamen"

Berlin - In einem "Gala"-Interview hat Matthias Schweighöfer (44) über seine Einstellung zum Leben gesprochen und verraten, was ihn erdet. Dass seine Kinder einen großen Anteil daran haben, ist ein offenes Geheimnis.

Matthias Schweighöfer (44) nimmt seine Rollen nicht mit nachhause. © Christoph Soeder/dpa

Für den neuen Animationsfilm "Elio" von Disney/Pixar hat Schweighöfer dem intergalaktischen Botschafter und Anführer Ambassador Tegmen seine Stimme in zwei Sprachen gegeben.

Wie sehr die Arbeit in das Leben des Regisseurs, Synchronsprechers und Schauspielers hineinspielt, erklärte Schweighöfer: "Ich bin schon jemand, der die Rollen nicht mit nach Hause nimmt. Sie bleiben am Set."

Es sei eher die Zeit, die Schweighöfer mit einem Charakter verbringt, die ihn verändere. "In einem Augenblick bekommst du vielleicht einen Preis oder es passiert etwas Unglaubliches, und das könnte dein Ego so in die Stratosphäre beamen", so der erfolgreiche Filmproduzent und Sänger im Interview.

Doch der Alltag sorgt dafür, dass Schweighöfer, der mit seiner Ex-Partnerin Ani Schromm (44) Tochter Greta und Sohn Valentin hat, einen anderen Fokus erhält.

"Im nächsten Moment kommst du nach Hause, und deine Kinder müssen für Mathe lernen. Dann setzt du dich hin und musst dich mit dem Satz des Pythagoras auseinandersetzen - und auf einmal ist die Welt wieder ganz anders", erklärt der Zweifachpapa.