Matthias Schweighöfer plaudert aus dem Sex-Nähkästchen: Je oller, desto doller?

Ruby O. Fee (27) und Matthias Schweighöfer (42) sind seit vier Jahren ein Paar. © Ursula Düren/dpa

Barbara Schöneberger (49) wollte es in ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" genau wissen und fühlte dem Hollywood-Star auf den Zahn, der seit vier Jahren mit seiner Liebsten zusammen ist.

Sie fragte, wann der Sex besser sei: mit 25 oder doch mit 42? So recht wollte der Schauspieler zunächst nicht mit der Sprache herausrücken und druckste herum: "Ich hatte einen Bandscheibenvorfall vor Kurzem."

Mittlerweile merke er in seinen Worten "Unterschiede" und hielt fest: "Selbst so ein Vorfall mit 42 bringt dich in eine Position, wo du denkst: Ich bin wirklich alt."

Doch große Sorgen muss man sich nicht um den 42-Jährigen machen.

"Ich habe einen guten Physiotherapeuten. Muskelaufbau und positive Gedanken. Ich kann dir sagen: Roger Rabbit ist wieder unterwegs", verriet er auf Schönebergers Nachfrage und dürfte mit der Aussage bei dem ein oder anderen Hörer des Podcasts das Kopfkino zum Laufen gebracht haben. Man denke nur an ein flinkes Duracell-Häschen ...