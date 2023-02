Max Giesinger genießt Auszeit in Südamerika und springt unerkannt auf die Bühne

Während seiner Auszeit in Südamerika habe er sich zudem oft mit seinem Surfbrett ins Meer gestürzt. "Ich habe fast jeden Tag gesurft ab 6.30 Uhr und viel Sport gemacht. Einmal sogar einen Horseback-Riding-Trip." Dafür habe er sich extra ein ruhiges Pferd gewünscht, damit er sich vor Tourbeginn nicht verletzt. Auf dem Rückweg sei das Tier jedoch im vollen Galopp mit ihm los und in den Dschungel gerannt. "Das war schon Adrenalin pur."

Giesingers neue Tour startet am 5. März in der Schweiz und endet am 9. April in Leipzig.