Bei Konzert direkt an der Nordsee: Max Giesinger kündigt neue Musik an

St. Peter-Ording - In einer ungewöhnlichen Besetzung hat Max Giesinger (35) am Mittwoch als einer der Headliner der diesjährigen "StrandGut Acoustic Sessions" eines seiner letzten Sommerkonzerte vor einer "traumhaften" Kulisse gespielt, wie der Wahl-Hamburger die Lage des Hotel-Open-Airs selbst bezeichnete. Eingebettet in Dünen und vor dem Hintergrund eines glühenden Feuerballs, der langsam in der Nordsee verschwand, bot er rund 400 Fans einen ganz besonderen Konzertabend.