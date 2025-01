Als Investor dieses Wort sagt, schießt Ricarda Lang sofort zurück!

Berlin - Bei " Maybrit Illner " stand am Donnerstagabend neben der Amtseinführung von Donald Trump (78) auch die Zukunft der deutschen Wirtschaft zur Debatte. Als Gast war dafür unter anderem Investor Achim Berg (60) zu Gast. Er lieferte sich im Verlauf der Sendung einen Schlagabtausch mit der ebenfalls anwesenden Ex-Grünen-Chefin Ricarda Lang (31).

Investor Achim Berg (60, l.) und Grünen-Politikerin Ricarda Lang (31, 2.v.r.) diskutierten bei "Maybrit Illner" über den Klimaschutz. © ZDF/Svea Pietschmann

Zunächst stellte der Finanz-Experte klar, dass die Bundesrepublik zwei Prozent Wirtschaftswachstum brauche, um überhaupt den Wohlstand halten zu können. "Da ist der wichtige Punkt. Ich finde, das kommt zu kurz für Deutschland und auch für Europa."

Berg schob hinterher: "Wir wollen einfach sehen, dass es endlich mal passiert." Gerichtet an Ricarda Lang sagte er: "Gerade dieses Überwoke - das hat die Leute echt genervt."

Sofort schoss die Politikerin zurück: "Wo finden Sie mich denn überwoke?" Berg reagierte ausweichend, redete allgemein von einem "fast schon inquisitorischen" Verhalten der Grünen.

Lang ließ den Vorwurf nicht unkommentiert: "Das ist ja häufig eine Projektion, die aufgemacht wird. Ich würde gerne ein Beispiel wissen." Darauf erwiderte Berg: "Ich finde richtig, dass wir uns um Klimaschutz kümmern. Aber ich finde es nicht richtig, dass das immer nach vorne geschoben wird. [...] Wir müssen einfach pragmatisch bleiben und können ein bisschen disruptiver sein."

Die Bundestagsabgeordnete wollte das nicht so stehen lassen. Sie betonte: "Ich weiß nicht, was an Klimaschutz woke sein sollte."