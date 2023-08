Me-Too-Berichte falsch? Ferdinand von Schirach will Millionenstrafe für Fake-Behauptungen

Berlin - Missbrauchsvorwürfe gegen Promis ziehen oft viel Aufmerksamkeit in den Medien auf sich. Doch Autor Ferdinand von Schirach (59) schlägt Alarm und warnt vor medialer Vorverurteilung. Er fordert Millionenstrafen für die Verantwortlichen von Fake-Schilderungen.

Autor und Jurist Ferdinand von Schirach (59) fordert hohe Strafen für Falschbehauptungen von Medien. © Annette Riedl/dpa

Menschen, die falsche Anschuldigungen erheben und damit das Leben von Unschuldigen ruinieren, sollten dem Autor und Juristen nach hart bestraft werden, berichtet die Welt, die sich auf ein Interview mit dem Stern bezieht.

"Die Berichterstattung über MeToo-Fälle entwickelt sich zum Beispiel in den sozialen Medien zu einer Horrorgeschichte", so Schirach. Grund dafür sei der Mangel an Objektivität. Vielmehr würden Triebe und Emotionen die Berichte prägen.

Um nur einige prominente Beispiele zu nennen, sahen sich unter anderem Ben Affleck (51), Dustin Hoffman (86), Kevin Spacey (64) und Till Lindemann (60) mit Vorwürfen zu sexuellen Übergriffen konfrontiert.

Doch nicht in jedem durch die Me-Too-Debatte bekannt geworden Fall führen die Anschuldigungen zu rechtlichen Konsequenzen oder einer endgültigen Verurteilung. Dennoch können die laut gewordenen Vorwürfe schwerwiegende Folgen für die Betroffenen haben.

Selbst wenn keine Anklage erhoben wird, könne allein die Berichterstattung den Ruf der Männer nachhaltig schädigen, argumentiert der 59-jährige Autor.