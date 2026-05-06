Meeresbiologe spricht in Rätseln: Weiß Robert Marc Lehmann ob Wal "Timmy" noch lebt?

Lohmar - Wochenlang hat die umstrittene Rettungsaktion rund um Buckelwal "Timmy" ganz Deutschland auf Trapp gehalten. Zu Anfang war auch Robert Marc Lehmann (43) an den Maßnahmen beteiligt. Plötzlich geriet der Meeresbiologe in die Kritik und wurde von der Rettung ausgeschlossen. In einem YouTube-Video stellt sich Lehmann nun einigen Fragen aus seiner Community, spricht in Rätseln über "Timmys" Aufenthaltsort und Zustand und rechnet mit einigen Beteiligten ab.

Robert Marc Lehmann (43) scheint zu wissen, wie es Wal "Timmy" geht. Auch Kontakt mit der Rettungsinitiative scheint er gehabt zu haben. © Marcus Brandt/dpa

"Wenn ich diese ganze Geschichte in einem Satz beschreiben müssten, dann: Ganz Deutschland hat bei dieser Geschichte seinen Verstand verloren", stieg der Meeresbiologe in sein Video ein.

In den rund 75 Minuten des Clips ist die wahrscheinlich häufigste Frage der Community: "Meinst du, der Wal lebt noch?"

Eine klare Antwort liefert Lehmann nicht. Einerseits erklärt er, "Ich meine nicht, ich weiß es. Das ist ein Riesenunterschied.", andererseits wies er daraufhin "nichts sagen zu dürfen."

Dennoch betont er weiter: "Also ich sage mal so, wenn das Deutsche Meeresmuseum sagt, dass der Wal wahrscheinlich tot ist und ich sage, das Deutsche Meeresmuseum liegt halt falsch, dann müsst ihr euch den Rest dazu denken."

Der Meeresbiologe scheint außerdem trotz seines damaligen Ausscheidens aus dem Team Kontakt zu den Rettern der privaten Initiative und dessen Geldgebern gehabt zu haben.

Wie er angab, habe er sogar ein lukratives Angebot für seine Rückkehr erhalten. "Ich sage mal so, wenn es mir ums Geld gegangen wäre, wäre ich zurückgekommen. Da lag ein sechsstelliger Betrag auf dem Tisch."