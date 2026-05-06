"Kindheitstraum geht in Erfüllung!": Tessa Bergmeier lässt die Hüllen fallen

Hamburg - Am Mittwoch hat die Tierschutzorganisation PETA ihre neue Kampagne mit Reality-TV-Star Tessa Bergmeier (36) vorgestellt. Diese zeigt sich dabei nahezu hüllenlos. Für das Model gehe damit ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ihr Körper ist lediglich mit Schriftzügen wie "Eisbein", "Schinken" und "Rippchen" bedeckt. Der Slogan dazu lautet: "Alle Tiere haben die gleichen Teile."

Model Tessa Bergmeier (36) lässt für PETA die Hüllen fallen und setzt sich für eine vegane Lebensweise ein. © Marc Rehbeck für PETA Deutschland e.V.

PETA und Tessa Bergmeier wollen damit auf die Diskrepanz zwischen Tier- und Lebensmittelbezeichnungen – wie etwa an der Fleischtheke – aufmerksam machen.

Nach Angaben der Tierschutzorganisation werden allein in Deutschland jährlich rund 800 Millionen Tiere getötet. Begriffe wie "Schinken" oder "Rippchen" würden dabei bewusst verwendet, um Konsumenten emotional vom Tierleid zu distanzieren.

"Tiere leben, lieben und fühlen wie wir", sagt Bergmeier. Die ehemalige "Germany’s Next Topmodel"-Kandidatin kritisiert dabei insbesondere die industrielle Tierhaltung.

"Tiere sind nicht auf der Welt, um ausgebeutet zu werden, ihr Leben meist auf engstem Raum ohne Sonnenlicht zu verbringen, grausam getötet oder mit Elektroschockern traktiert zu werden – nur damit am Ende auf dem Teller ein Stück Fleisch liegt."