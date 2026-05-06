Sorge um Musik-Ikone: Bonnie Tyler musste notoperiert werden

Faro (Portugal) - Die Pop-Legende Bonnie Tyler (74) wurde am Mittwoch in ein Krankenhaus in Portugal eingeliefert und musste notoperiert werden.

Die Pop-Legende Bonnie Tyler (74) wurde am Mittwoch in ein Krankenhaus in Portugal eingeliefert. (Archivbild) © JOHN MACDOUGALL / AFP

Wie The Sun berichtet, musste Sängerin Bonnie Tyler in ihrer Wahlheimat Faro wegen eines Darmdurchbruchs ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das bestätigte auch ein Sprecher der Musikerin auf Facebook.

Er schrieb: "Wir bedauern sehr, mitteilen zu müssen, dass Bonnie in Faro, Portugal, wo sie ein Zuhause hat, wegen einer Notoperation am Darm ins Krankenhaus eingeliefert wurde.“

Inzwischen gibt es jedoch Entwarnung: Die notwendige Operation sei erfolgreich verlaufen, die 74-Jährige erhole sich derzeit von dem Eingriff.

Die britische Sängerin gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Stimmen der Pop- und Rockmusik.