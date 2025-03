Ed Sheeran begeistert mit spontanem Konzert - und einer Überraschung für seine Fans!

Ed Sheeran sorgte mit einem spontanen Auftritt in New Orleans für mächtig Aufsehen. Mit einer Blaskapelle zog er durch die Stadt!

Von Clara Weinert

New Orleans (USA) - Ed Sheeran (34) überraschte am Samstag seine Fans mit einem spontanen Konzert in New Orleans. Im Gepäck hatte er neben pinken Herz-Luftballons auch einen brandneuen Song!

Bei einem spontanen Auftritt zog Ed Sheeran (34) mit einer Parade durch New Orleans. © Bildmontage: ANGELA WEISS / AFP, Screenshot/Instagram/teddysphotos Der Grammy-Preisträger lud seine Fans am Samstagvormittag spontan zu einem Konzert in dem historischen "French Quarter" nach New Orleans ein. Mit einem tragbaren Verstärker, einem Mikrofon und pinken Helium-Luftballon-Herzen, stieg der Popstar aus einem schwarzen Auto und kündigte seinen Auftritt an. Begleitet wurde er von der Blaskapelle "The Soul Rebels", die kürzlich mit Kendrick Lamar bei der Super Bowl Halbzeitshow auftrat, und einem Film-Team. Promis & Stars Trauer um Schweizer Erfolgsautor: Peter Bichsel stirbt mit 89 Jahren! Wie die lokale Nachrichtenseite Nola berichtete, war der spontane Auftritt eine Überraschung anlässlich seines neuen Songs "Azizam". "Wir werden hier einen Song singen und ein bisschen was filmen - und dann werden wir eine Parade machen und noch ein paar Songs spielen. Schließt euch gerne an!", rief der 34-Jährige seinen Fans zu. Den neuen Song werde er zum ersten Mal live performen, verriet er anschließend. Auf Instagram teilte er später einen Ausschnitt aus der Parade.

Ed Sheeran spielt beim Spontan-Konzert unveröffentlichten Song