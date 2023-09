Bye bye, lange Mähne! So sieht Megan Fox nicht mehr aus!

Los Angeles (USA) - Lange Mähne, verführerischer Blick: So kennt man Schauspielerin Megan Fox (37). Jetzt überrascht die "Transformers" -Darstellerin ihre Fans mit einem völlig neuen Look.

Schauspielerin Megan Fox (37) hat sich von ihrer langen Haarpracht getrennt. © ANGELA WEISS / AFP

Schwarz, Braun, Rosa oder Kupfer - auf dem Kopf von Megan Fox war in der Vergangenheit schon so einiges los.

Die Freundin von Machine Gun Kelly (33) liebt es, sich immer wieder neu zu erfinden und geht in Sachen Typveränderung jetzt sogar noch einen Schritt weiter: Diesmal hat die 37-Jährige nämlich nicht nur mit ihrer Haarfarbe experimentiert, sondern auch zur Schere gegriffen.

Aus ihrer langen, zuletzt kupferfarbenen, Haarpracht wurde ein mittellanger feurig-roter Bob inklusive Fransen-Pony, wie auf aktuellen Paparazzi-Fotos, die unter anderem der Daily Mail vorliegen, zu sehen ist.



An der Seite ihres Partners wurde die Dreifach-Mama Anfang der Woche gleich mehrmals in New York City abgelichtet und war mit ihren leuchtend roten Haaren nicht zu übersehen.

Hat Megan ihrer langen Mähne also wirklich Lebewohl gesagt oder ihren gewohnten Sexy-Vamp-Look nur mal eben gegen eine gewagte Kurzhaar-Perücke eingetauscht?