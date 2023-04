Nach plötzlichem Liebes-Aus: Megan Fox und Machine Gun Kelly "offiziell wieder zusammen"!

Megan Fox (36) und Machine Gun Kelly (32) sind wieder zusammen! © Maria Alejandra Cardona /AFP

Knapp drei Jahre lang waren die "Transformers"-Schauspielerin und MGK ein Herz und eine Seele. Der Musiker hielt sogar um die Hand seiner Liebsten an.

Dann im Februar 2023 plötzlich der große Schock: Megan war ohne ihren Ring am Finger unterwegs, die Pärchenbilder von Instagram waren verschwunden.

Außerdem gab es immer wieder Gerüchte rund um einen großen Streit und einen angeblichen Seitensprung. Was an diesen Erzählungen dran ist, ist bis heute unklar.

Anfang April erschienen dann erstmals seit der Trennung wieder Fotos der beiden in einem Restaurant in Hawaii. Von Küssen und Berührungen fehlte jede Spur, jedoch schienen sie sich bei einem anschließenden Spaziergang am Strand auszusprechen. Und dies hat nun Früchte getragen.

Auf neusten Bildern, die dem britischen Boulevardblatt Daily Mail vorliegen, sind die beiden erneut am Strand unterwegs – und strahlen dieses Mal von einem Ohr zum anderen.

Ob händchenhaltend nebeneinander, oder Megan auf dem Rücken des Rappers: Die beiden wirken verliebt wie am ersten Tag!