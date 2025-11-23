Liebes-Comeback mit Megan Fox? Machine Gun Kelly sorgt mit wilder Sex-Beichte für Aufsehen

USA - Vor rund einem Jahr trennten sich Rapper Machine Gun Kelly (35) und Megan Fox (39) - noch bevor sie ihre erstgeborene Tochter begrüßen konnten. Jetzt sorgt der Musiker mit einer wilden Sex-Beichte für Aufsehen - ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, an dem Gerüchte über eine mögliche Versöhnung des Paares die Runde machen!

Machine Gun Kelly (35) vergleicht sich selbst mit einem Rennwagen, wenn es um sein Liebesleben geht. © Jason Mendez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wie Page Six berichtete, war MGK am Freitag beim Formel-1-Grand-Prix in der US-Stadt Las Vegas zu Gast, wo er dieses pikante Geständnis teilte.

Denn der "forget me too"-Interpret vergleicht sich, wenn es um seine Performance im Schlafzimmer geht, kurzerhand mit einem Rennwagen!

"Ich bin im Schlafzimmer nicht weit von einem F1-Fahrer entfernt, denn ich bin sehr schnell und brauche trotzdem lange, um die Ziellinie zu erreichen", so der 35-Jährige vor Publikum.

Diese Offenbarung kommt, nachdem erst vor wenigen Wochen Gerüchte die Runde gemacht hatten, er und die 39-Jährige hätten sich nach rund elf Monaten Beziehungspause versöhnt. Das Paar ist für seine ständige On-off-Beziehung bekannt.