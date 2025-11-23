Liebes-Comeback mit Megan Fox? Machine Gun Kelly sorgt mit wilder Sex-Beichte für Aufsehen
USA - Vor rund einem Jahr trennten sich Rapper Machine Gun Kelly (35) und Megan Fox (39) - noch bevor sie ihre erstgeborene Tochter begrüßen konnten. Jetzt sorgt der Musiker mit einer wilden Sex-Beichte für Aufsehen - ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, an dem Gerüchte über eine mögliche Versöhnung des Paares die Runde machen!
Wie Page Six berichtete, war MGK am Freitag beim Formel-1-Grand-Prix in der US-Stadt Las Vegas zu Gast, wo er dieses pikante Geständnis teilte.
Denn der "forget me too"-Interpret vergleicht sich, wenn es um seine Performance im Schlafzimmer geht, kurzerhand mit einem Rennwagen!
"Ich bin im Schlafzimmer nicht weit von einem F1-Fahrer entfernt, denn ich bin sehr schnell und brauche trotzdem lange, um die Ziellinie zu erreichen", so der 35-Jährige vor Publikum.
Diese Offenbarung kommt, nachdem erst vor wenigen Wochen Gerüchte die Runde gemacht hatten, er und die 39-Jährige hätten sich nach rund elf Monaten Beziehungspause versöhnt. Das Paar ist für seine ständige On-off-Beziehung bekannt.
Ihre Tochter ist das Wichtigste für Machine Gun Kelly und Megan Fox
Eine Quelle berichtete im Oktober, dass die ehemals Verlobten ihrer Liebe tatsächlich eine neue Chance geben sollen.
"Er verbringt praktisch jede Nacht bei ihr zu Hause mit dem Baby, und sie verhalten sich wie ein Paar, aber sie haben noch kein Label darauf gesetzt oder etwas offiziell gemacht. (…) Auch wenn sie noch getrennte Häuser haben, verbringen sie viel Zeit gemeinsam als Familie", so der Insider weiter.
Sie würden "das Baby an erste Stelle setzen, und das hat sie auf viele Arten wieder näher zusammengebracht".
Denn trotz aller Höhen und Tiefen ist ihre Tochter das Wichtigste für die beiden. Selbst während ihrer Trennung wurden die zwei im Sommer gemeinsam mit der Kleinen im Familienurlaub gesichtet.
Ob es nun für ein dauerhaftes Liebes-Comeback reicht, wird nur die Zeit zeigen.
