Das Baby ist da! Samuel Koch und Gattin Sarah Elena sind Eltern geworden

München - Romeo Caspar – so heißt der kleine Sohn des Schauspieler -Paares Samuel (38) und Sarah Elena Koch (40). Er kam kurz vor Weihnachten zur Welt.

Schauspieler-Paar Sarah Elena (40, l.) und Samuel Koch (38) sind zum ersten Mal Eltern geworden. © Gerald Matzka/dpa

Das berichtet die "Bild". Mit dem Bibelvers "Fürchtet euch nicht! Seht, wir verkünden euch große Freude, denn uns ist ein Sohn geboren" soll das Paar die Geburt bestätigt haben.

Laut des Berichts soll Papa Samuel bei der Geburt dabei gewesen sein. Gegenüber der Bild zeigt er sich fast schon philosophisch überwältigt.

"Jetzt Zeuge zu sein von etwas scheinbar Alltäglichem, wie dem ersten Atemzug eines weiteren Wunders, zeigt, wie übernatürlich unsere Natur ist", wird der 38-Jährige zitiert.

Das Paar sei laut Samuel Kochs Aussage schockverliebt. Eltern zu werden sei für die beiden die erste Rolle, die sie beide gänzlich ausfüllt – und das ganz ohne Casting.

Dafür hätte man in den vergangenen Wochen bereits zahlreiche Nachrichten und Glückwünsche erhalten. Der kleine Romeo Caspar sei gesund und munter – und komplikationsfrei – zur Welt gekommen.