Trotz Seelenverwandtschaft: Alles aus bei Megan Fox und Machine Gun Kelly ?

USA - Finales Liebes-Aus bei Megan Fox (37) und Machine Gun Kelly (33)? Im Podcast "Call her Daddy" äußerte sich die Schauspielerin zu den Gerüchten um ihre geplatzte Verlobung.

Die 37-Jährige klärte im "Call her Daddy"-Podcast auf. Die Verlobung des Hollywood-Traumpaares ist aufgehoben.

Der 33-Jährige trug in den vergangenen Jahren das Blut seiner Freundin in einem Anhänger mit sich. © JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Im Januar 2022 hatte Machine Gun Kelly um die Hand seiner Liebsten angehalten. Ein Jahr später stand die Trennung im Raum, Megan löschte alle gemeinsamen Bilder und anschließend ihren Account.

Im April 2023 wurde das Traumpaar auf Hawaii gesichtet und sie gaben bekannt, dass sie nach einer schwierigen Phase wieder zusammen seien.

Bei all diesem Hin und Her bleibt den Fans also die Hoffnung auf eine Wiedervereinigung der zwei Seelenverwandten.