Meghan Trainor ist wieder Mama: So sieht der Kleine aus!

Überglücklich ist Musikerin Meghan Trainor (29) über ihren zweiten Nachwuchs. Am 1. Juli kam Barry Bruce Trainor auf die Welt. © Montage: Screenshot Instagram/meghantrainor (2)

"Am 1. Juli (dem 7. Jahrestag unseres ersten Dates) haben wir Barry Bruce Trainor auf der Welt begrüßt", schrieb die 29-Jährige in einem Posting zu ihrem Neugeborenen, der auf Sohnemann Riley (2) folgt.

Mehrere Schnappschüsse zeigen die "All About That Bass"-Interpretin im Kreißsaal einer Klinik. Die Geburt sei nicht ganz einfach gewesen, weil ihr Kind quer gelegen habe, so Trainor. "Aber wir hatten einen erstaunlichen, erfolgreichen Kaiserschnitt (...)!" Sie danke allen Ärzten und Krankenschwestern, die sich so gut gekümmert hätten.

Ihre Schwangerschaft machte die Musikerin im Januar öffentlich. Damals sagte sie gegenüber dem "People"-Magazin: "Was für ein Segen! Ich bin einfach so dankbar, dass ich schwanger werden kann. Und ich denke: 'Ich schaffe es. Das ist fantastisch. Das ist mein Traum'." Trainor betonte: "Ich bin auf halbem Weg - ich will vier Kinder!"