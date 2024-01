Mehrfach ausgezeichnet: Sandra Hüller als "Hamlet" im Schauspiel Leipzig

Wer die preisgekrönte Schauspielerin Sandra Hüller (45) mal live erleben will, hat bald in Leipzig eine Chance darauf. © Oliver Dietze/dpa

Während der Buchmesse gastiere die "Hamlet"-Inszenierung des Schauspielhauses Bochum am 22. und 23. März in Leipzig, teilte das Theater am Montag mit.

Hüller wurde für ihre Rolle in dem Shakespeare-Stück mehrfach ausgezeichnet.

Die 45-Jährige wird derzeit auch als Filmschauspielerin viel gefeiert. Im Dezember gewann sie den Europäischen Filmpreis als beste Darstellerin für ihre Rolle im Justizthriller "Anatomie eines Falls".