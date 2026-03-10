"Mein größter Flex": Wilson Gonzalez Ochsenknecht zeigt erstmals Tochter

Berlin - Papas ganzer Stolz: Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) zeigt erstmals sein Kind!

Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) zeigte seine kleine Tochter öffentlich. © Britta Pedersen/dpa

Im Juli 2024 wurde der Schauspieler zum ersten Mal Vater. Obwohl er sein Privatleben nicht groß in die Öffentlichkeit trägt, gab es nun erste Einblicke zu seiner Tochter.

Auf Instagram teilte er einen zuckersüßen Schnappschuss, bei dem Wilson die Kleine innig auf dem Arm trägt.

Obwohl das Gesicht nicht zu erkennen ist, sieht man den hellblonden, lockigen Kopf. "Mein größter Flex", schrieb der 35-Jährige unter das Foto.

Wer die Mutter und Partnerin an seiner Seite ist, wollte Wilson bisher nicht preisgeben.