Das Baby ist da! Sängerin Ellie Goulding ist Mutter geworden

London (Großbritannien) - Sängerin Ellie Goulding (39, "Love Me Like You Do") schwelgt im Babyglück: Die Britin ist zum zweiten Mal Mama geworden.

Ellie Goulding (39) ist Mutter von zwei Kindern. © BERTRAND GUAY / AFP

In ihrer Instagram-Story verkündete die 39-Jährige die süßen Neuigkeiten: "Am Freitag habe ich ein wundervolles, gesundes Mädchen zur Welt gebracht", schrieb Goulding zu einem putzigen Foto ihrer neugeborenen Tochter.

Die Sängerin und ihr Partner Beau Minniear (28) seien "voller Freude" über ihren niedlichen Familienzuwachs und "total vernarrt" in die Kleine.

Auch Ellie Gouldings älterer Sohn Arthur, der aus ihrer Ehe mit dem Kunsthändler Caspar Jopling (34) stammt, freue sich sehr über sein kleines Geschwisterchen. Der fast Fünfjährige sei "so, so glücklich, großer Bruder dieses kleinen Engels zu sein", so die britische Songwriterin.

Goulding und ihr Ex-Mann hatten ihre Trennung Anfang 2024, nach knapp fünf Jahren Ehe, öffentlich gemacht. An der Seite des zehn Jahre jüngeren Schauspielers Beau Minniear ("Night at the Eagle Inn") war die Blondine im Sommer vergangenen Jahres erstmals gesichtet worden.