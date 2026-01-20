3500 statt 80.000 Euro Strafe für Hitlergruß: Melanie Müller geht gegen Urteil vor

Leipzig - Das Leipziger Landgericht senkte die Strafe enorm, Schlagersängerin Melanie Müller (37) akzeptiert ihre Verurteilung wegen Zeigens des Hitlergrußes dennoch nicht.

Vergangene Woche wurde ein deutlich milderes Urteil gegen die Partysängerin verhängt. © Jan Woitas/dpa

Die 37-Jährige habe Revision gegen das Urteil des Landgerichts Leipzig eingelegt, sagte ein Gerichtssprecher auf Anfrage. Nun wird sich das Oberlandesgericht Dresden (OLG) mit dem Fall beschäftigen.

Nach Hitlergruß-Vorwürfen hatte Müller auch in zweiter Instanz eine juristische Niederlage erlitten. Das Landgericht Leipzig hatte die frühere RTL-Dschungelkönigin wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen und Drogenbesitzes in der Vorwoche verurteilt.

Es verhängte eine Gesamtstrafe von 70 Tagessätzen à 50 Euro - insgesamt 3500 Euro. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert.



Laut Landgericht hatte Müller bei einem Konzert im September 2022 mehrmals den Hitlergruß gezeigt.

Die Angeklagte habe sich zum Ende eines Konzertes durch das Publikum hinreißen lassen, mehrfach den rechten Arm nach oben zu strecken, begründete Karen Aust, Vorsitzende am Landgericht Leipzig, die Entscheidung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.