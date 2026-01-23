"Lasse ich nicht auf mir sitzen": Melanie Müller macht ihrem Ärger über Gerichtsurteil Luft

Leipzig - Nachdem Melanie Müller (37) wegen des Zeigens des Hitlergrußes vor dem Landgericht Leipzig erneut für schuldig befunden wurde , legte die Ex-Dschungelkönigin Revision ein. Nun äußerte sie sich via Social Media selbst zu dem Urteil.

Wegen des Zeigens des Hitlergrußes war Melanie Müller (37) von dem Landgericht Leipzig zu 3500 Euro verurteilt worden. © David Hammersen/dpa

"Ich werde weiter für meine Unschuld kämpfen", verkündete die 37-Jährige am Donnerstag bei Instagram.

Vergangene Woche war die Schlagersängerin zu einer Geldstrafe von insgesamt 3500 Euro verurteilt worden.

Auch wenn das Landgericht Leipzig in zweiter Instanz damit die ursprüngliche Strafe in Höhe von insgesamt 80.000 Euro aufgrund Müllers finanzieller Lage erheblich senkte, akzeptierte sie das Urteil nicht.

"Trotz enormer Kosten aus diesem Rechtsstreit habe ich mich entschieden, gegen dieses für mich eher politisch motivierte Urteil vorzugehen, da ich diese Tatvorwürfe nicht auf mir sitzen lassen werde", schrieb sie unter einem Post, dessen Bild eine von der Politik gesteuerte Justitia zeigte.