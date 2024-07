Melanie Müller: Zu krank für Prozess, aber fit genug für Ballermann-Party

Leipzig - Angeblich ist Melanie Müller (36) zu krank, um an ihrem eigenen Gerichtsprozess teilzunehmen. Das soll die Sächsin aber nicht davon abgehalten haben, am Ballermann zu performen.

Trotz einer Krankmeldung vor Gericht soll Melanie Müller (36) in der Nacht auf Dienstag am Ballermann aufgetreten sein. (Archivbild) © Andreas Kretschel

Am heutigen Dienstag hätte eigentlich das Hauptverfahren gegen die Sängerin wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen beginnen sollen - nachdem es bereits Mitte Juni wegen einer "Krankheit" der Angeklagten nach hinten verschoben worden war.

Und dann wieder: Melanie Müller sei krank und könne deshalb kurzfristig nicht am Prozess teilnehmen, so das Amtsgericht Leipzig am Montag.

Das Pikante an dieser erneuten Absage ist vor allem aber die Tatsache, dass sie in der Nacht auf Dienstag nicht etwa mit Wärmflasche im Bett gelegen, sondern am Ballermann auf der Bühne gestanden haben soll.

Aus einem RTL-Bericht ist zu entnehmen, dass dem Sender Videos zugespielt wurden, welche Müller putzmunter im Kult-Club "Oberbayern" auf Mallorca zeigen. Sie selbst äußerte sich bisher nicht zu dem Auftritt.