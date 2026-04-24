Nach Hitlergruß-Verurteilung: Hier feiert Melanie Müller ihr Deutschland-Comeback

Leipzig/Teutschenthal - Nachdem Melanie Müller (37) angeklagt und schließlich auch verurteilt wurde , weil sie bei einem Konzert im Jahr 2022 mehrfach den Hitlergruß gezeigt hatte, wurden ihre Auftritte in Deutschland rar. Doch bald soll sie im sachsen-anhaltischen Teutschenthal Malle-Stimmung verbreiten.

Im Juni kommt Melanie Müller (37) für einen Auftritt nach Deutschland. © Screenshot/Instagram/pappelbeach

Es ist unschwer zu erkennen, dass die Party-Sängerin seit den Vorwürfen auf vielen deutschen Veranstaltungen schlichtweg gemieden wird.

Die Eventlocation Pappel-Beach kündigte über einen Instagram-Post nun das Comeback der 37-Jährigen nach ihrer Verurteilung an.

Am 13. Juni soll Melanie Müller als Hauptact einer Malle-Party auftreten.

"Der Oberbayern kommt an den Pappel Beach. 🤯🔥 Original Mallorca Feeling mit den echten Stars direkt vom Ballermann", schreiben die Veranstalter dazu.

Nachdem Müller vor Gericht ihre Finanzen offenlegen musste und zugegeben hatte, ein monatliches Nettoeinkommen von lediglich 1500 Euro zu haben, dürfte sie sicher froh über die Buchung sein.