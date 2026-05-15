Herzmassage statt Partyschlager: Melanie Müller rettet Mann bei Auftritt das Leben

Mallorca/Leipzig - Sie kann auch positive Schlagzeilen: Partysängerin Melanie Müller (37) wurde am vergangenen Wochenende zur Heldin, als sie in einer Disco auf Mallorca dabei half, einem Mann das Leben zu retten.

Melanie Müller (37) sollte eigentlich in einem Club am Ballermann auftreten, doch es kam anders. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

DSDS-Star Menderes Bagci (41) hatte gerade seinen Auftritt im Club "Bolero" an der Playa de Palma absolviert, als nächste sollte die Leipzigerin auf der Bühne stehen. Doch plötzlich wurde die Situation lebensbedrohlich für einen Besucher.

Wie die Mallorca Zeitung berichtet, sei der Partygast mittleren Alters gegen 23.30 Uhr am späten Freitagabend auf der Tanzfläche zusammengebrochen - Herzstillstand!

Ein anderer Gast habe sofort mit der Reanimation begonnen, während noch die Musik lief. Parallel soll Melanie Müller vom Zustand des Mannes erfahren und gar nicht lange gezögert haben.

Zuerst habe sie die Musik abstellen und mit dem Securitypersonal den Partysaal räumen lassen, bevor sie schließlich selbst Hand anlegte, um den Ersthelfer bei den Reanimationsmaßnahmen zu unterstützen.

Und das so lange, bis der Rettungsdienst eintraf. Die Polizei bestätigte der Mallorca Zeitung den Einsatz. Demnach soll die Wiederbelebung des Mannes erfolgreich verlaufen sein. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.