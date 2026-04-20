"Melrose Place"-Star Patrick Muldoon mit 57 Jahren gestorben

Beverly Hills (USA) - Er war bekannt für seine Rollen in "Days of Our Lives", "Melrose Place" und "Starship Troopers". Nun ist US-Schauspieler Patrick Muldoon (†57) an den Folgen eines Herzinfarktes verstorben.

Mit zahlreichen ikonischen Rollen spielte sich Patrick Muldoon (†57) in die Herzen seiner Fans. © Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wie Muldoons Schwester Shana Muldoon-Zappa gegenüber TMZ bestätigte, wurde der 57-Jährige am Sonntagmorgen bewusstlos im Badezimmer seiner Freundin aufgefunden.

Die beiden hätten erst noch ganz entspannt einen Kaffee getrunken, bevor sich Muldoon duschen ging. Als seine Freundin nachsehen wollte, weil er zu lange wegblieb, fand sie ihn leblos vor.

Herbeigerufene Ärzte und Sanitäter leiteten sofort Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Da diese jedoch erfolglos blieben, konnten sie nur noch den Tod des 57-Jährigen feststellen.

Muldoon startete seine Schauspielkarriere noch während seines Studiums und erhielt 1990 seine ersten Rollen in den Serien "Who's The Boss?" und "Saved By The Bell".

Mit den klassischen TV-Sitcoms der 90er-Jahre feierte der prominente US-Amerikaner seine größten Erfolge.

In mehreren Staffeln von "Melrose Place" übernahm er die Rolle des Richard Hart. Von 1992 bis 1995 und dann erneut von 2011 bis 2012 spielte er Austin Reed in "Days of Our Lives". Im Science-Fiction-Kultfilm "Starship Troopers" (1997) war Muldoon als Pilot Zander Barcalow zu sehen.

Sein letzter Film - das Action-Drama "Dirty Hands" - wird noch in diesem Jahr erscheinen.