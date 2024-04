Ballermann-Aus für Mia Julia? Diese Veränderung erwartet die Fans

Berlin - Mit Songs wie "Rum Cola Korn Kabänes" und "Peter Pan" hat Mia Julia (37) sich einen festen Namen auf dem Ballermann gemacht. Für die kommende Saison hat sie ihre Auftritte am Partystrand halbiert.

Mia Julia (37) ist eine der beliebtesten Schlagersängerinnen am Ballermann. © Hannes P. Albert/dpa, Clara Margais/dpa

Am 21. April findet das offizielle Ballermann-Opening statt. Mia Julia darf hierbei natürlich nicht fehlen. Wer sie jedoch in der kommenden Saison mehrmals die Woche auf der Bühne sehen will, muss sich auf einige Veränderungen einstellen.

Ihr Mann und Manager, Peter Brückner (45), stellte gegenüber BILD klar: "Mia wird diese Saison nur noch einmal die Woche auf Mallorca auftreten, Donnerstag um 20 Uhr."

Grund dafür seien Terminkollisionen mit Sommerfestivals. In den vergangenen Jahren war sie vom Ballermann nicht mehr wegzudenken und trat wöchentlich mindestens zwei Mal die Woche auf.

Wenn die Schlagersängerin im Bierkönig oder Megapark sang, war die Hütte bis auf den letzten Platz gefüllt. Wer nicht einige Stunden vorher da war, durfte die 37-Jährige nur noch aus der letzten Reihe bewundern.