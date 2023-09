Fan verletzt sich bei Mia-Julia-Auftritt: So cool reagiert der Mallorca-Star

Berlin/Oberhausen - Mia Julia Brückner (36) feiert mit ihren Fans zurzeit einen "Abriss" nach dem anderen und auch ihr Auftritt beim "Inselfieber" in Oberhausen ist nach eigener Aussage wieder "geisteskrank" gewesen.

Denn das Publikum eskalierte so richtig, wie von der Blondine musikalisch gefordert. Dabei hat es ein weiblicher Fan aber offenbar ein wenig übertrieben. Mia Julia veröffentlichte in ihrer Story nämlich das Foto einer verletzten Anhängerin.

Das Warten hatte sich aber offenbar gelohnt, denn die Stimmung war auch mit Verzögerung noch prächtig, wie einige Videos in der Instagram-Story der 36-Jährigen unter Beweis stellten.

Dabei mussten die Feierwütigen sogar ein wenig Geduld aufbringen, denn ihr Liebling oder besser gesagt der Flug von der Mittelmeerinsel nach Düsseldorf mit ihrem Star an Bord, hatte Verspätung.

Diese junge Dame ist bei Mia Julias Auftritt ein wenig zu heftig eskaliert und hat sich dabei verletzt. Als Trostpflaster gab es Gratis-Tickets vom Mallorca-Star. © Screenshot/Instagram/sophie_._.07 (Bildmontage)

Sophie, so der Name der jungen Dame, schrieb in ihrer Story "Mia Julia hat gesagt 'wir eskalieren' ... Hab's zu ernst genommen ...". Der Abend endete schließlich auf Krücken.

Da hatte die Sängerin doch gleich das passende Trostpflaster parat: "Liebe Sophie, Du hast Dich verletzt, das tut mir wahnsinnig Leid, aber Du lachst, also glaube ich, hattest Du trotzdem irgendwie Spaß", stellte die Blondine fest.

Zu Sophies Glück findet das Eröffnungskonzert zu Mias "Schlechte Manieren Tour 2023" ebenfalls in Oberhausen statt – am 3. November in der Turbinenhalle.

"Danke, dass Du alles gegeben hast. Und als kleine Entschädigung schicke ich Dir zwei Konzerttickets. Also meld Dich bei mir, ich schicke sie Dir zu", versprach die sympathische Promi-Dame und wünschte ihr eine "gute Besserung".

Das kam bei der "Geschädigten" erwartungsgemäß gut an. "Mia ich bin Dir sooo unglaublich dankbar", freute sie sich über diese schöne Geste.