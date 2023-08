Mia Julia gefeiert bis die Polizei kommt: "Wie bei Tokio Hotel zu besten Zeiten"

Mia Julia Brückner (36) hat bei einem Auftritt schon am Vormittag für Ekstase bei ihren Fans gesorgt. © Hannes P. Albert/dpa

Die Mallorca-Queen ist mittlerweile überall in Deutschland ein gern gesehener Gast, egal ob in Klubs, auf Festivals oder sonstigen Veranstaltungen – selbst den ZDF-Fernsehgarten hat sie mittlerweile im Sturm erobert.

Aber an einem Wochentag um 10.30 Uhr sollte es in einem Festzelt doch eher gemütlich zugehen, dachte sich die Sängerin im Vorfeld ihres Auftritts südlich von Ingolstadt. Weit gefehlt!

Am Montag trat sie als Stargast bei dem Traditionsfest auf und wurde dementsprechend gefeiert. "Kann mir mal einer erklären, was das gerade war? Das war ja unfassbar", stellte sie nach der Nummer ungläubig in ihrer Instagram-Story fest.

Der Menschenauflauf sei ihrer Aussage so gewaltig gewesen, dass das Festzelt sogar von einer Hundertschaft der Polizei abgeriegelt werden musste.

"Das Zelt war rappelvoll und da wollten immer noch mehr rein, noch mehr rein, noch mehr rein", berichtete die 36-Jährige von chaotischen Zuständen.