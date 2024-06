Mia Julia versteckt sich nach Auftritt unter DJ-Pult: "Hab mich wieder mal geschämt"

Mia Julia Brückner (37) hat ihren Körper nach der heftigen Tourette-Attacke als einen "steifen Muskel-Klumpen" bezeichnet. © Screenshot/Instagram/mia_julia_brueckner_offiziell (Bildmontage)

Zeitweise versteckte die 37-Jährige sich sogar unter einem DJ-Pult. Dafür entschuldigte sie sich im Nachhinein bei Instagram, denn sie wollte auf gar keinen Fall arrogant gegenüber ihren Getreuen wirken. "Ich hab jede Sekunde mit Euch geliebt! Das war unfassbar geisteskrank mit Euch", jubelte sie.

Doch was war überhaupt der Grund für ihre "Flucht"? Während sie ihren letzten Song auf der Bühne zum Besten gab, hatte ihre Krankheit erbarmungslos zugeschlagen und "ich hab mich wieder mal geschämt".

Im vergangenen Jahr machte die Sängerin eine intime Beichte und ging unter anderem mit ihrer Tourette-Erkrankung an die Öffentlichkeit. Sie berichtete, dass sie im Verlauf eines Tages immer wieder Zuckungen und Krämpfe habe, die sie als ihre "Ameisen" bezeichnete.

Diese habe sie diesmal jedoch zu lange unterdrückt und dann sei "das halt in geballter Form" gekommen. "So riesig auf Leinwand und vor so vielen Menschen", habe sie in diesem Moment gedacht. "Mir kamen die Tränen und ich konnte den 'Anfall' dann auch nicht mehr zurückhalten", erklärte Brückner.