Mia Julia feiert Mallorca, doch eine Sache stinkt ihr gewaltig: "Mir fehlen die Worte"

Mia Julia Brückner (36) hat sich bei Instagram klar und deutlich gegen die blutige spanische Tradition des Stierkampfs ausgesprochen. © Screenshot/Instagram/mia_julia_brueckner_offiziell (Bildmontage)

Regelmäßig tritt die Ballermann-Bardin im legendären "Bierkönig" an der Platja s'Arenal auf und versetzt dort ihre Fans in Ekstase. Mittlerweile hat sich das Ehepaar auch eine Finca auf der Balearen-Insel gegönnt - wenn auch zunächst nur zur Miete.

Doch mit einer spanischen Gepflogenheit kann die 36-Jährige so rein gar nichts anfangen - und das ist der traditionelle Stierkampf! Dagegen hat die Promi-Dame jetzt bei Instagram mobil gemacht und ihre Follower dazu animiert, eine Petition gegen diese Form der Tierquälerei zu unterzeichnen.

"Heute möchte ich meine Reichweite mal wieder für Großes nutzen", kündigte sie in ihrer Story an und hatte dann eine große Bitte an ihre 595.000 Follower: "Helft mit und lasst uns Stierkämpfe auf Mallorca stoppen!", wünschte sich die Blondine.

Konkret richtet sich das Gesuch gegen eine am kommenden Wochenende geplante Corrida im mallorquinischen Inca und an Virgilio Moreno Sarrió, den Bürgermeister der Gemeinde, mit dem Ziel, das für den 10. September geplante blutige Spektakel abzusagen und auch generell den Stierkampf auf der Mittelmeerinsel zu verbieten.