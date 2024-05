Mia Julia rastet wegen TikTok aus: "So was von lächerlich!"

Mia Julia Brückner (37) hat ihrem Unmut über TikTok Luft gemacht. © Screenshot/Instagram/mia_julia_brueckner_offiziell (Bildmontage)

"F*** you, TikTok", polterte die 37-Jährige in ihrer Story bei Instagram los, "das ist doch so was von lächerlich, ich könnte mich so aufregen", machte sie ihrem Unmut Luft.

Doch was war eigentlich passiert? Der Ballermann-Star wollte von Mallorca aus bei der Videoplattform "live gehen", wie sie erzählte, und trug dabei, dem sonnigen Wetter auf der Ferieninsel geschuldet, lediglich einen Bikini.

"Und nach einer Minute kam auf einmal so ein Warn-Button: eingeschränkt wegen Nacktheit", berichtete sie ihren Followern, obwohl sie nach eigener Aussage gar nichts gemacht habe.

Kurz darauf habe es dann gleich den nächsten Alarm gegeben, "wegen Entblößung", obwohl sie einfach nur in ihrem Bikini vor der Kamera saß, wie die Sängerin sichtlich aufgewühlt mitteilte.