Mia Julia über ihre Erkrankung: "An manchen Tagen verfluche ich meinen Körper"

Mia Julia Brückner (37) ist als Partykanone bekannt. Doch die Sängerin hat auch eine verletzliche Seite. © Clara Margais/dpa, Instagram/screenshot/mia_julia_brueckner_offiziell (Bildmontage)

Auf die Fan-Frage, wie sich ihre Erkrankung im Alltag äußere, antwortete die Blondine mit einem kurzen Video.

Darin sitzt Mia Julia auf den ersten Blick ganz ruhig zwischen ihren Begleitern - doch wer genau hinschaut, bemerkt zwischendurch ein abruptes Kopfschütteln und rasche Bewegungen der Augen.

Solche Tics sind typisch für das Tourette-Syndrom, das sich vor allem in unwillkürlichen Bewegungen oder sprachlichen Äußerungen zeigt. Für Betroffene kein leichtes Los.

"Ich habe viel darüber nachgedacht, ob ich das teilen soll … Ich bin ehrlich, als ich das sah, bin ich zusammengezuckt. Tränen schossen in meine Augen", schrieb Mia Julia zu dem Clip. Im Mai vergangenen Jahres hatte die 37-Jährige öffentlich gemacht, neben Tourette auch an Panikattacken und Depressionen zu leiden.

Für die Sängerin ein großer Schritt, denn immer noch sind die Scham und die Angst, in der Öffentlichkeit aufzufallen, groß. In ihrem Instagram-Post gab Mia Julia einen Einblick in ihre Gefühlswelt.