Mia Khalifa gibt fragwürdigen Ehe-Tipp: Ex-Pornostar "mit 30.000 Morddrohungen aufgewacht"

Los Angeles - Mit diesem Shitstorm hatte Mia Khalifa (30) offenbar so gar nicht gerechnet! Perplex wandte die ehemalige Porno-Queen sich am Freitag an ihre knapp 28 Millionen Insta-Follower. Nach einem Ehe-Tipp an ihre weiblichen Fans seien unzählige Morddrohungen in ihrem Postfach gelandet, berichtete die US-Amerikanerin.