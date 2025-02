Micaela Schäfer ist auf der Suche und plant schon die nächste OP

Sowohl Micaela Schäfer (41) als auch ihr Ballbegleiter Julian F.M.Stoeckel (37) erschienen in hellblau. © Norbert Neumann

"Ich bin gerade Single und suche einen Mann", gestand Micaela. Gern darf er auch reich sein, ein paar Millionen auf dem Konto haben.

Um zu verlocken, warf sie sich beim Ball in ein himmelblaues Glitzerkleid von Bruna-Couture - passend zum Frack ihres Ballbegleiters, TV-Reality-Star Julian F. M. Stoeckel (37).

Bei dessen Dschungelcamp-Party hatte Micaela erst vor Kurzem für einen handfesten Skandal gesorgt - sie war mit einem lebenden Äffchen erschienen.

Auf ein Tier verzichtete Micaela in Dresden, auch auf feine Worte - auf Spaß nicht.

"Julian und ich haben uns extra passend eingekleidet. Beide in Hellblau. So finden wir uns unter den vielen Ballgästen wieder, auch in besoffenem Zustand." Oha.