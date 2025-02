Micaela Schäfer verrät: Das denkt sie über das diesjährige Dschungelcamp!

Wie gewohnt, stolzierte sie in einem Hauch von nichts über den roten Teppich. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sollte eine Erkältung nicht lange auf sich warten lassen. "Frag mal einen Pinguin, wie es am Nordpol ist. Ich habe ein dickes Fell. Außerdem bin ich Nacktmodel und bekannt dafür, dass meine Auftritte immer mit wenig Kleidung sind. Ich werde auch nie krank", erklärte die 41-Jährige.

Micaela und Gina-Lisa (38) halten in dem hart umkämpften Business zusammen. © Laura Voigt (Bildmontage)

Anlässlich der Podcast-Premiere ihrer Freundin Gina, verriet sie, dass sie sich so was nicht vorstellen könne. "Ich bin immer gerne in Podcasts zu Gast. Aber ich selber? Nein. Also wenn, dann müsste das etwas sein, wo ich nur lästern oder nur über Sex reden kann", verriet die Venus-Bekanntheit.

Zudem habe sie noch nie einen Podcast gehört. "Jetzt macht das mittlerweile jeder. Deswegen habe ich erst recht kein Bock", erklärte Mica.

Ihre Freundin Gina unterstütze sie dennoch bei ihrem neuen Projekt. "Wir haben verstanden, dass man in diesem hart umkämpften Business zusammenhalten muss. Vor allem die Mädels. Dass man nicht die Ellenbogen ausfährt, sondern gegenseitig Werbung macht und sich unterstützt", teilte sie mit.

Bis vor vier bis fünf Jahren haben sich Micaela und Gina nicht ausstehen könne. Doch seitdem seien die beiden ein Herz und eine Seele.