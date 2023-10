Micaela Schäfer wollte 40. mit Ex-Freunden feiern, doch nur dieser könnte dabei sein

Berlin - Nur noch zweimal schlafen, dann kann die große Sause endlich steigen: Micaela Schäfer (39) wird am Mittwoch 40 Jahre alt und lässt es richtig krachen.

Micaela Schäfer und Felix Steiner nahmen 2018 beim Sommerhaus der Stars teil, dann folgte die Trennung. © Henning Kaiser/dpa, Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Die Nacktschnecke hat zahlreiche Prominente zu ihrer Geburtstagsparty eingeladen, darunter auch ihre Ex-Freunde. So war es eigentlich geplant, wie auch zahlreiche Medien berichteten.

Doch große Sorgen auf eine womöglich unangenehme Situation mit einem ihrer Verflossenen muss sich weder La Mica noch ihr langjähriger Partner Adriano Hess machen.

Zur Party wird - wenn überhaupt - nur ein Ex-Freund auftauchen. Dass verriet Deutschlands berühmtestes Erotikmodel TAG24 am Rande der Pre-Venus-Party "Night of the Nights": "Tatsächlich habe ich einen auf der Nachrückerliste. Das ist Felix Steiner, mit dem ich Sommerhaus der Stars war. Aber die Gästeliste ist zu. Es sind einfach zu viele Zusagen, ich habe keine Sitzplätze mehr."

Zwei Jahre gingen das TV-Gesicht und der Unternehmer gemeinsam durchs Leben, ehe der Sommerhaus-Fluch zuschlug. Nur kurz nach der Show folgte das Liebes-Aus. Das ist mittlerweile auch schon wieder fünf Jahre her. Böses Blut fließt zwischen den beiden allerdings nicht.

"Ich mag auch seine neue Freundin sehr. Eventuell kommt er. Mal gucken, ich lasse mich da überraschen. Erstmal gucken, ob Leute auch wieder absagen", so Micaela zu TAG24.