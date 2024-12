Mögliches Comeback? Micaela Schäfer feiert Weihnachten mit ihrem Ex-Freund!

Berlin - Weihnachten ist für viele das Fest der Liebe und Besinnlichkeit - so auch für Micaela Schäfer (40) . Trotz Trennung trifft sie sich an Heiligabend mit ihrem Ex-Freund.

Für Micaela (40) ist die Zusammenkunft mit ihrem Ex-Freund an Weihnachten rein freundschaftlich. © Felix Hörhager/dpa

Dieses Jahr verbringt das Erotikmodel die Feiertage in einer gewagten Konstellation. "Lustigerweise werde ich am 24. mit meinem Ex-Freund Adriano zusammen verbringen", so die selbst ernannte "Nacktschnecke".

Das Ganze sei rein freundschaftlich, beide hätten noch keine neuen Partner. Auch ihre Mutter und ihre Oma werden mit von der Partie sein, wie sie im Interview mit RTL verrät.

Adriano Hess (45) und Mica waren rund fünf Jahre ein Paar. Im Februar dieses Jahres trennten sich ihre Wege.

Dass sich die 40-Jährige gut mit ihren Ex-Freunden versteht, hat sie erst vor wenigen Tage bewiesen, als sie eine Immobilienagentur mit ihrem Ex Felix Steiner eröffnete. Die Eröffnung fand in Adrianos Restaurant in Berlin statt.

Ob die Gefühle an Heiligabend neu entfacht werden, bleibt abzuwarten.