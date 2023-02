Michael Bublé auf Europatour! Das müsst Ihr über sein Konzert in Hamburg wissen

Hamburg - Der kanadische Sänger Michael Bublé (47) ist auf Europa-Tour. Seit dem 12. Februar ist der 47-Jährige in Deutschland unterwegs und macht auch bald in Hamburg halt.

Am 17. März wird Michael Bublé (47) die Hamburger Barclays-Arena zum Tanzen bringen. © Rob Grabowski/Invision via AP/dpa

Der mehrfache Grammy-Preisträger kann noch viel mehr, als nur Weihnachtsstimmung im Dezember zu verbreiten, wie oft gescherzt wird. Das wissen nicht nur seine Fans. Mit Songs, wie "Feeling Good", "It's A Beautiful Day" und "Everything" stürmte er in der Vergangenheit schon oftmals die Charts.

Seither war er alles andere als untätig. Derzeit ist er mit seinem Album "Higher" (2022) auf großer Europa-Tour. Auch nach Hamburg zieht es den Kanadier.

"Michael Bublé gibt alles, verzaubert mit seinen Lovesongs und versetzt sein Publikum in den Arenen weltweit in Begeisterung. So wurde er zu einem internationalen Show-Phänomen, dessen neue Alben und Tourneen die Fans immer wieder inspirieren", heißt es in der Ankündigung des Veranstalters "Live Nation".

Mitgebracht habe der 47-Jährige alle Hits, darunter auch seine eigenen Pop-Songs, die Klassiker geworden sind. "Alles zusammen ergibt ein einzigartiges Erlebnis für die Zuschauer, ein Abend, den man nicht vergisst."

Wer sich die Show in Hamburg am 17. März, um 20 Uhr (Einlass ist bereits ab 18 Uhr) in der Barclays-Arena nicht entgehen lassen will, muss allerdings recht tief in die Tasche greifen. Karten in der teilweise schon ausverkauften 6. Kategorie schlagen mit rund 80 Euro zu Buche.

Fans, die den Sänger hautnah erleben möchten, kostet der Spaß auf den unterschiedlichen Ticketplattformen in der ersten Kategorie sogar knapp 300 Euro.