Dreharbeiten unter strengster Geheimhaltung! ZDF plant neue Schumacher-Doku

Angeblich produziert das ZDF eine Doku über den Reitsport. Im Mittelpunkt soll Gina Schumacher, Tochter von Formel-1-Ikone Michael Schumacher, stehen.

Von Jonas Reihl

Givrins (Schweiz) - Mit der "Schumacher"-Doku feierte Streaminganbieter Netflix im Jahr 2021 einen gigantischen Erfolg. Nun zieht offenbar auch das ZDF nach - und plant eine neue Serie, in der auch die Familie von Formel-1-Legende Michael (56) eine Rolle spielt.

Gina Schumacher (28) steht im Vordergrund der neuen ZDF-Produktion.
Gina Schumacher (28) steht im Vordergrund der neuen ZDF-Produktion. © Instagram/gina_schumacher (Screenshot)

Aber: Die neue Doku soll sich weder mit dem Rennsport noch dem bewegten Leben von Michael und Ehefrau Corinna (56) beschäftigen. Stattdessen sollen Tochter Gina (28) und ihre Leidenschaft für den Reitsport im Vordergrund stehen, wie BILD berichtet.

"Das ZDF plant eine Sport-Dokumentation über die Sportart Westernreiten", bestätigt demnach eine Sprecherin des öffentlich-rechtlichen Senders.

Dass die Wahl dabei ausgerechnet auf die Schumi-Tochter fällt, scheint kein Zufall zu sein: Gina feierte bereits etliche Erfolge auf dem Rücken ihrer Pferde - insbesondere in der anspruchsvollen "Reining"-Disziplin gilt sie sogar als eine der Besten der Welt.

Ihre Leidenschaft teilt sie dabei mit Mama Corinna. Und auch die stand laut ZDF-Sprecherin für die neue Doku erstmals seit ihrem emotionalen Auftritt in der Netflix-Sendung vor der Kamera.

Damals rührte sie Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu Tränen, als sie vom Leben der Familie nach dem schweren Skiunfall von Michael im Jahr 2013 sprach.

Im Reining gilt Gina als eine der Besten der Welt.
Im Reining gilt Gina als eine der Besten der Welt. © PATRIK STOLLARZ/AFP
Hatten viel Spaß miteinander: Mick (26), Gina und Michael Schumacher (56).
Hatten viel Spaß miteinander: Mick (26), Gina und Michael Schumacher (56). © Instagram/gina_schumacher (Screenshot)

ZDF-Kamerateam begleitet Gina Schumacher seit Monaten

Im Juli 2002 war die Welt für Corinna (56) und Michael noch in bester Ordnung: Der Formel-1-Pilot sicherte sich gerade seinen fünften WM-Titel in Magny-Cours (Frankreich).
Im Juli 2002 war die Welt für Corinna (56) und Michael noch in bester Ordnung: Der Formel-1-Pilot sicherte sich gerade seinen fünften WM-Titel in Magny-Cours (Frankreich). © Oliver Multhaup/dpa

Wann und wo die ZDF-Serie ausgestrahlt wird, ist zwar noch unklar und auch der Sender wolle sich erst zu einem späteren Zeitpunkt dazu äußern, heißt es. Die Produktion sei allerdings bereits in vollem Gange.

Demnach sollen Gina, Corinna und Co. über Monate hinweg unter strengster Geheimhaltung von einem Kamerateam begleitet worden sein, um intime Einblicke in ihr Leben abseits der Öffentlichkeit zu geben.

Einer der Drehorte dabei: die Familienranch in der Schweiz.

Aber auch andere Orte, die für die Schumachers von besonderer Bedeutung sind, sollen zu sehen sein.

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/gina_schumacher (Screenshots, 2)

