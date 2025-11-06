Dreharbeiten unter strengster Geheimhaltung! ZDF plant neue Schumacher-Doku

Givrins (Schweiz) - Mit der "Schumacher"-Doku feierte Streaminganbieter Netflix im Jahr 2021 einen gigantischen Erfolg. Nun zieht offenbar auch das ZDF nach - und plant eine neue Serie, in der auch die Familie von Formel-1 -Legende Michael (56) eine Rolle spielt.

Gina Schumacher (28) steht im Vordergrund der neuen ZDF-Produktion. © Instagram/gina_schumacher (Screenshot)

Aber: Die neue Doku soll sich weder mit dem Rennsport noch dem bewegten Leben von Michael und Ehefrau Corinna (56) beschäftigen. Stattdessen sollen Tochter Gina (28) und ihre Leidenschaft für den Reitsport im Vordergrund stehen, wie BILD berichtet.

"Das ZDF plant eine Sport-Dokumentation über die Sportart Westernreiten", bestätigt demnach eine Sprecherin des öffentlich-rechtlichen Senders.

Dass die Wahl dabei ausgerechnet auf die Schumi-Tochter fällt, scheint kein Zufall zu sein: Gina feierte bereits etliche Erfolge auf dem Rücken ihrer Pferde - insbesondere in der anspruchsvollen "Reining"-Disziplin gilt sie sogar als eine der Besten der Welt.

Ihre Leidenschaft teilt sie dabei mit Mama Corinna. Und auch die stand laut ZDF-Sprecherin für die neue Doku erstmals seit ihrem emotionalen Auftritt in der Netflix-Sendung vor der Kamera.

Damals rührte sie Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu Tränen, als sie vom Leben der Familie nach dem schweren Skiunfall von Michael im Jahr 2013 sprach.