Corinna reicht's: Nur diese neun Personen dürfen nach Erpressung noch zu "Schumi"

Gland (Schweiz) - Corinna Schumacher greift knallhart durch: Nach dem gescheiterten Erpressungsversuch hat sie den Zugang zu Ehemann Michael (beide 56) noch einmal drastisch eingeschränkt!

Corinna Schumacher lässt nach dem Erpressungsversuch nur noch neun Personen in die Nähe von Ehemann Michael (beide 56). © Fredrik von Erichsen/dpa

Seit seinem verhängnisvollen Ski-Unfall in den französischen Alpen am 29. Dezember 2013, bei dem er sich ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zuzog und sogar ein halbes Jahr im Koma lag, lebt der Ex-Rennfahrer von der Außenwelt abgeschottet.

Erpresser drohten allerdings jüngst damit, die von einem früheren Sicherheitsmitarbeiter gestohlenen Fotos, Videos und hochsensiblen medizinischen Unterlagen von Schumi im Darknet zu zeigen, falls die Familie ihnen keine 15 Millionen Euro bezahlen.

Der eklatante Vertrauensbruch hat bei Corinna tiefe Spuren hinterlassen. Im Berufungsverfahren gegen die Täter erklärte Schumachers langjährige Managerin Sabine Kehm (60) kürzlich, dass die Familie dadurch "noch vorsichtiger" geworden sei.

Als Konsequenz hat die Ehefrau des Ex-Champions den ohnehin schon minimalistischen Besucherkreis für ihren Mann noch weiter reduziert. Niemand solle Michael mehr zu nahe kommen, der nicht seit Jahren absolut vertrauenswürdig sei.

Wie "The Mirror" berichtet, dürfen nur noch Corinna, die Kinder Mick (26) und Gina-Maria (28), Managerin Kehm sowie die ehemaligen Wegbegleiter Jean Todt (79), Ross Brawn (71), Gerhard Berger (66), Luca Badoer (54) und Felipe Massa (44) in Schumis Nähe.