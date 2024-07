Er soll Familie von Michael Schumacher erpresst haben: 15-Millionen-Mann wieder auf freiem Fuß!

"Ich bin froh, raus zu sein", soll der mutmaßliche Erpresser gesagt haben. An der Erpressung von Corinna Schumacher (55) und den Kindern Mick (25) und Gina (27) soll er nicht beteiligt gewesen sein.

Jetzt die dramatische Wende: Er ist wieder frei, wurde nach Angaben der BILD um 9.35 Uhr vor dem Gefängnis von seinen zwei Brüdern - einer von ihnen zahlte die 10.000 Euro Kaution - in die Arme genommen.

Vor zwei Jahren wurde Michael Schumacher mit dem Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Frau Corinna und Tochter Gina nahmen den Preis damals entgegen. © Sascha Thelen/dpa

Schon vor dem Wochenende hätte der 30-Jährige aus dem Knast kommen können. Allerdings kam die geforderte Kaution nicht rechtzeitig in Wuppertal an. So musste der Tatverdächtige das Wochenende hinter Gittern bleiben.

Familiärer Beistand ist dem Tatverdächtigen im Rahmen der filmreifen Story jedenfalls sicher. "Mein Bruder ist in die Sache mit reingezogen worden, er ist unschuldig", stellte einer seiner Brüder klar.

Die Erpressung hatte Mitte Juni für bundesweites Aufsehen gesorgt. Weil sie an private Bilder der Familie gelangt seien, forderten die Männer sage und schreibe 15 Millionen Euro.

Es war nicht die erste versuchte Erpressung im Schumacher-Kosmos. Ein Mann aus Baden-Württemberg hatte 2016 900.000 Euro gefordert.

Sollte das Geld nicht gezahlt werden, hatte er damit gedroht, dass die Kinder der Schumachers auf "irgendeine Art und Weise verunglücken".