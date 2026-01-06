Formel-1-Star erinnert an Michael Schumacher: Das macht Fans richtig wütend

Gland (Schweiz) - Ein schiefgelaufener Tribut oder ein unabsichtlicher Fauxpas? Formel-1-Star Pierre Gasly (29) sieht sich aktuell einem Shitstorm ausgesetzt: Fans fühlen sich bei einem Instagram-Post des Alpine-Fahrers an den verunglückten Michael Schumacher (57) erinnert.

Alpine-Pilot Pierre Gasly (29) sieht sich aktuell einem Shitstorm ausgesetzt. © Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Gasly zeigte sich seinen Followern am Wochenende beim Skifahren, postete mehrere Fotos von seinem Ausflug in die Alpen. Anstatt mit Viel-Spaß-Wünschen oder Neujahrsgrüßen sah sich der 29-Jährige plötzlich mit tonnenweise anderen Kommentaren konfrontiert.

Denn Gasly präsentierte ein Outfit, das stark an frühere Bilder der deutschen Rennlegende Michael Schumacher angelehnt war - "Schumi" hatte einst in Ferraris Skiwochen in einer leuchtend roten Jacke mit Marlboro-Logo auf der linken Brust auf den Brettern gestanden, auch der WM-Achtzehnte der abgelaufenen Saison zeigte sich nun in einer solchen Jacke.

Das nahmen die Fans ihm äußerst übel, schließlich hatte Schumacher 2013 bei einem Skiunfall schwere Hirnverletzungen erlitten, war ins künstliche Koma versetzt worden und lebt seither komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Außerdem postete Gasly die Bilder ausgerechnet an Schumachers 57. Geburtstag.