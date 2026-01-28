RTL-Moderator macht Fans Hoffnung: Felix Görner äußert sich zu Michael Schumacher

Köln - Aktuell überschlagen sich die News, was den Gesundheitszustand von Formel-1 -Legende Michael Schumacher (57) angeht. Jetzt hat sich ein weiterer Insider zu Wort gemeldet und den treuen Fans Hoffnung gemacht.

RTL-Sportkommentator Felix Görner (59) hat sich zu den Nachrichten um Michael Schumacher (57) gemeldet. © Imago / Jan Huebner

Zuletzt hatte die britische Boulevardzeitung "Daily Mail" berichtet, dass der Vater des ehemaligen Haas-Piloten Mick Schumacher (26) nicht mehr bettlägerig sei und im Rollstuhl sitze.

Demnach hätten Freunde und Vertraute berichtet, dass der 57-Jährige sich auf seinem Anwesen bewegen könne.

"Wir reden von einem Zustand, dass Michael Schumacher zwar nicht mehr an Schläuche gebunden ist, sondern praktisch im Rollstuhl schon bewegt werden kann", bestätigte Sportkommentator Felix Görner (59) in einem Gespräch gegenüber RTL.

Den Informationen des bekannten Formel-1-Reporters zufolge könne die Rennfahrerlegende "dann zum Beispiel auch transportiert werden im Rollstuhl, dann zum Beispiel in einen Helikopter und von dort dann nach Mallorca geflogen werden, also in das Haus der Familie".

Seit dem verheerenden Ski-Unfall am 29. Dezember 2013 ranken sich immer wieder Gerüchte um die Gesundheit des siebenfachen Formel-1-Champions.