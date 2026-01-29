Doku gewährt Einblicke: Der steile Aufstieg des Michael Schumacher

Berlin - Seit dem folgenschweren Ski-Unfall von Michael Schumacher (57) gewährt die Familie keine Einblicke mehr in das Privatleben. Doch das ändert sich, denn bei Netflix gibt es bald die Dokumentation "Schumacher 94" zu sehen.

Michael Schumacher (56) gewann mit Benetton im Jahr 1994 seinen ersten von sieben WM-Titeln. (Archivfoto) © Harry Melchert/dpa

Der Streaming-Riese nimmt dabei Fans und Zuschauer mit ins Jahr 1994, in dem die Formel-1-Legende den ersten von insgesamt sieben Weltmeisterschaftstiteln gewinnen konnte.

Mit gerade einmal 25 Jahren gewann Schumacher das erste Rennen der Saison in Brasilien gegen seinen großen Widersacher Ayrton Senna (†34).

Es ist aber auch das Jahr, indem der Brasilianer ums Leben kam. Beim Formel-1-Wochenende in Imola (San Marino), welches als das Schwärzeste in der Geschichte des Sports gilt, verunglückte zunächst im Qualifying der Österreicher Roland Ratzenberger (†33), einen Tag später der dreifache Weltmeister.

Nach dem Tod von Senna stieg der Deutsche zur neuen Galionsfigur der Königsklasse des Rennsports auf. In seiner Heimat entstand ein wahrer Hype um "Schumi".