Doku gewährt Einblicke: Der steile Aufstieg des Michael Schumacher
Berlin - Seit dem folgenschweren Ski-Unfall von Michael Schumacher (57) gewährt die Familie keine Einblicke mehr in das Privatleben. Doch das ändert sich, denn bei Netflix gibt es bald die Dokumentation "Schumacher 94" zu sehen.
Der Streaming-Riese nimmt dabei Fans und Zuschauer mit ins Jahr 1994, in dem die Formel-1-Legende den ersten von insgesamt sieben Weltmeisterschaftstiteln gewinnen konnte.
Mit gerade einmal 25 Jahren gewann Schumacher das erste Rennen der Saison in Brasilien gegen seinen großen Widersacher Ayrton Senna (†34).
Es ist aber auch das Jahr, indem der Brasilianer ums Leben kam. Beim Formel-1-Wochenende in Imola (San Marino), welches als das Schwärzeste in der Geschichte des Sports gilt, verunglückte zunächst im Qualifying der Österreicher Roland Ratzenberger (†33), einen Tag später der dreifache Weltmeister.
Nach dem Tod von Senna stieg der Deutsche zur neuen Galionsfigur der Königsklasse des Rennsports auf. In seiner Heimat entstand ein wahrer Hype um "Schumi".
Corinna Schumacher spricht über ihre außergewöhnliche Liebesgeschichte
Doch nicht nur auf der Rennstrecke lief es wie geschmiert für den Kerpener, sondern auch privat.
Ein Jahr nach seinem ersten WM-Titel heiratete er seine langjährige Freundin, mit der er auch heute noch verheiratet ist. In der Doku gibt Corinna Schumacher (56) Einblicke in ihre besondere Liebesgeschichte, die 1991 begann, als sie Michael kennenlernte. Damals war sie noch die Partnerin von Konkurrent Heinz-Harald Frentzen (58).
Zudem spricht sie - sowie mehrere weitere Wegbegleiter - wie sie Michael in dieser Zeit erlebt hat - sowohl auf als auch abseits der Strecke.
Wie "BILD" berichtet, soll auch Mick Schumacher (26) an der Netflix-Dokumentation mitwirken. Dafür habe er sich extra die Zustimmung seiner Mutter Corinna geholt.
Ab wann die Dokumentation "Schumacher 94" auf Netflix zu sehen sein wird, ist bisher nicht bekannt. Eins ist aber klar: Fans und Zuschauer dürfen sich auf seltene Einblicke in das Leben der Familie Schumacher freuen.
Titelfoto: Harry Melchert/dpa