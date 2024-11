Gina teilt süße Turtelfotos: So verliebt ist die Schumi-Tochter nach der Trauung

Unter dem Beitrag wird derweil geschmachtet, was das Zeug hält. "Ihr seid so ein schönes Paar", so der Tenor aus der Community.

Rasen bereits seit mehr als einem Jahr gemeinsam durchs Leben: Mick Schumacher (25) und Freundin Laila Hasanovic (23). © Bildmontage: Instagram/mickschumacher (Screenshot)

Können sich die Fans der Familie Schumacher bald auf eine weitere Hochzeit freuen? Seit Monaten brodelt die Gerüchteküche zu einer möglichen Verlobung von Ginas Bruder Mick Schumacher (25) mit dessen Freundin Laila Hasanovic (23).

Allerdings hat das dänische Model zu Beginn der Woche klargemacht, dass daran (noch) nichts dran ist. Sie postete dazu auf ihrem Kanal ein Foto ihrer linken Hand - zwei Luxusklunker zieren ihre Finger.

Neue Spekulationen soll der Schnappschuss aber nicht entfachen! Denn Laila kommentiert das Bild mit den Worten "and no it’s not an engagement ring u guyssss [Deutsch: und nein, es ist kein Verlobungsring, Leute]".

Glücklich scheinen die beiden auch ohne Jawort zu sein, wie diverse Pärchenfotos auf ihren Profilen belegen. Während es also privat für Mick wie am Schnürchen läuft, gab es auf beruflicher Ebene kürzlich einen Rückschlag. Ein Formel-1-Comeback ist nämlich vorerst vom Tisch.